SAVIANO. Il via del Carnevale estivo.

Ieri Corteo storico “La Repubblica di Masaniello” con il Palio dei 13 cavalli rappresentanti i Comitati carro del Carnevale savianese.

Una festa nuova ed emozionante che rilancia una delle kermesse più sentite e antiche del paese delle nocciole e che inaugura una nuova stagione.

Un plauso agli studenti delle scuole di Saviano e ai comitati carro per la sentita partecipazione, alla proloco “Il Campanile di Saviano”, associazioni Arci Masaniello e Fondazione Carnevale per la fattiva collaborazione, al rione Sirico per l’ospitalità.

Il prossimo appuntamento è per il 25 e 26 giugno. Non mancate!

Nunziata Napolitano

