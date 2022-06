Basket, Del Fes. Per coach Benedetto un contratto per le prossime due stagioni.

L’ASD DelFes è lieta di comunicare l’accordo con coach Giovanni Benedetto. Classe 1965 ed originario di Reggio Calabria, l’allenatore ha sottoscritto con il club avellinese un contratto di durata biennale.

Tecnico esperto della categoria, è stato agli albori della sua carriera anche vice di coach Charlie Recalcati. Si è fatto apprezzare per esperienze importanti in tutto lo stivale ed ha ottenuto risultati eccezionali coronati con la promozione in A2 a Latina (2009), Trapani (2011), Matera (2013) e Cento (2018). Nell’ultima stagione agonistica ha traghettato Avellino verso la salvezza.

Il tecnico reggino ed il presidente Gennaro Canonico hanno fortemente voluto trovare l’intensa, tra le parti c’è piena sintonia e condivisione della progettualità.

Benedetto, assieme alla proprietà ed al diesse Antonello Nevola, si è messo già al lavoro per la costruzione dell’organico che andrà ad affrontare la prossima stagione agonistica.

