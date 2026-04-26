Santuario del Carpinello, successo per il corso BLSD e primo soccorso: grande partecipazione

Una mattinata all’insegna della formazione e della prevenzione si è svolta oggi, 26 aprile 2026, presso il Santuario Basilica Maria SS Consolatrice del Carpinello di Visciano (NA), dove si è tenuto un corso di BLSD e manovre di primo soccorso rivolto ad adulti, bambini e lattanti.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione per la Tutela Ambientale e Protezione Civile in collaborazione con l’Associazione Il Cuore nelle Mani, con l’obiettivo di diffondere conoscenze fondamentali per affrontare situazioni di emergenza.

Durante il corso, i partecipanti hanno avuto modo di apprendere le principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare e le manovre salvavita, acquisendo competenze pratiche utili in caso di necessità.

Numerosa la presenza di cittadini, a testimonianza dell’interesse crescente verso tematiche legate alla sicurezza e alla salute. Un segnale importante per il territorio, sempre più attento alla prevenzione.

A esprimere soddisfazione è stato il presidente dell’ATAPC, G. Iovino, che ha voluto ringraziare tutti i partecipanti per l’entusiasmo e la disponibilità dimostrata.

Un’iniziativa che conferma quanto la formazione possa fare la differenza, trasformando semplici cittadini in potenziali soccorritori pronti a intervenire nei momenti più critici.