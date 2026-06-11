Moschiano, stretta del sindaco Pacia: basta notti insonni, arrivano nuove regole per locali e piazze

MOSCHIANO – Basta musica ad alto volume fino a tarda notte, stop agli schiamazzi nelle piazze e controlli più severi per le attività commerciali. Il sindaco Sergio Pacia ha firmato un’ordinanza con cui il Comune prova a mettere ordine nelle serate estive e a garantire maggiore tranquillità ai residenti.

Il provvedimento introduce nuove regole per bar, ristoranti, circoli e punti di ristoro. Durante il periodo estivo le attività potranno restare aperte fino all’una di notte, ma dopo la chiusura non sarà più consentita la presenza di clienti all’interno dei locali. Saranno ammesse soltanto le operazioni di pulizia, da svolgere a porte chiuse.

Particolare attenzione è stata riservata ai rumori notturni. La musica dovrà terminare entro la mezzanotte durante l’ora legale, mentre dopo quell’orario non sarà consentito utilizzare apparecchiature sonore o attività in grado di arrecare disturbo ai residenti.

L’ordinanza interviene anche sul consumo di bevande nelle aree pubbliche. Stop alla vendita per asporto di bottiglie in vetro e lattine e divieto di abbandonare rifiuti nelle strade e nelle piazze del paese.

Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste sanzioni amministrative fino a 500 euro e, nei casi più gravi o ripetuti, anche la sospensione dell’attività.

Nel presentare il provvedimento, il sindaco Pacia ha rivolto un messaggio soprattutto ai più giovani, invitandoli a vivere gli spazi pubblici con rispetto e senso di responsabilità. «Divertirsi è un diritto, ma lo è anche il riposo dei cittadini», ha ricordato il primo cittadino.