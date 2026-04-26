Quadrelle, Angelo Colucci, un nuovo impegno per la comunità: “Metto la mia esperienza al servizio del paese”

“Cari concittadini, molti di voi mi conoscono come un uomo del fare, una persona che ha dedicato la propria vita professionale a far muovere il Paese nel mio ruolo di Coordinatore Infrastruttura in RFI. In questi anni di lavoro ho imparato una lezione fondamentale: una comunità senza basi solide non può correre verso il futuro, e oggi sento che è arrivato il momento di mettere questa esperienza e la mia capacità organizzativa a disposizione del luogo dove sono nato e cresciuto, la mia Quadrelle. Ho vissuto qui ogni fase della mia vita, ma l’ho fatta con gli occhi aperti, vedendo il nostro paese attraversare anni di cambiamenti che purtroppo non sono stati positivi, assistendo a un lento scivolamento verso un degrado che non meritiamo. Nonostante il mio impegno professionale mi porti ovunque, non ho mai dimenticato le mie radici ed è per questo che ho deciso di mettermi in gioco: per riportare in vita un territorio lasciato troppo a lungo a sé stesso. Il mio metodo è chiaro e si basa sull’organizzazione che applico ogni giorno in ferrovia, perché bisogna smetterla con la gestione dell’emergenza e iniziare una programmazione seria che parta dal decoro urbano e dalla sicurezza. Ma la rinascita di Quadrelle passa soprattutto attraverso un patto tra generazioni, con un sostegno concreto ai nostri anziani e la creazione di opportunità reali per i nostri giovani, affinché non debbano più guardare altrove per vedere efficienza e innovazione. Dobbiamo avere il coraggio di sostenere l’apertura di nuove attività commerciali per far sì che Quadrelle torni a essere un centro vivo e pulsante, e non più una semplice periferia mandamentale. Chi lavora con me lo sa: quando prendo un impegno do il cento per cento e non mi spaventano le sfide difficili, perché ogni problema ha una soluzione se affrontato con la giusta visione. Il mio lavoro quotidiano è garantire che i treni arrivino a destinazione; oggi, la destinazione più importante che voglio raggiungere è la rinascita della nostra comunità, mettendomi al vostro servizio con ordine, passione e la determinazione di chi ama profondamente questa terra.” (Riceviano e Pubblichiamo)