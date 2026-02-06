SANT’Oggi. Venerdì 6 febbraio la chiesa celebra sant’Alfonso Maria Fusco, san Guarino di Palestrina, santa Dorotea

6 febbraio: san Guarino di Palestrina, nacque a Bologna nel 1080, dalla nobile famiglia bolognese dei Guarini. Ben educato ed istruito, amava in particolare la letteratura. Di carattere riflessivo e riservato, dedicava una parte importante della giornata alla preghiera. La vocazione religiosa, coltivata nel suo animo fin da fanciullo, incontrò l’opposizione dei genitori che riuscì poi a superare. Ordinato sacerdote, a 24 anni, rinunciò ai privilegi del casato destinò i suoi beni alla costruzione di un ospedale e poi decise di seguire la Regola di Sant’Agostino divenendo Canonico Regolare Lateranense, nel convento di Santa Croce in Mortara. Nella vita comunitaria si distinse per l’obbedienza, eccellendo in sapienza e dottrina. Visse in grande austerità, suscitando l’ammirazione sia del clero che del popolo. Tratto caratteristico della sua persona era la bontà. Nel 1139, a 59 anni fu designato, a furor di popolo, alla cattedra vescovile di Pavia, ma lui fuggì, giudicandosi indegno. Le sue rimostranze furono inutili tanto che scappò, si dice dalla finestra della sua cella, nascondendosi, fino a quando fu eletto un altro prelato. Nel 1144, arrivò la nomina a vescovo di Palestrina (antica Preneste), da papa Lucio II (Gerardo Caccianemici), dove fu una guida saggia e umile per il popolo per 13 anni, continuando, nel privato, l’austera vita monacale. Si distinse anche qui per la generosità: tutto il denaro derivante dalla nuova carica, compresi i doni del Papa, furono venduti e il ricavato distribuito ai poveri. Aveva 78 anni quando un giorno, sentendosi prossimo a morire, convocò tutto il clero al suo capezzale. Spirò dopo aver esortato all’amore vicendevole e al pensiero della salvezza eterna. Morì il 6 febbraio 1158.

6 febbraio: santa Dorotea, nacque a Cesarea (Palestina) nel 290 circa d.C., da una famiglia cristiana benestante. Fin da bambina si distingue per le opere di carità, per la straordinaria saggezza e purezza di cuore. La sua storia è narrata in una Passio del Martirologio Geronimiano, molto antica, insieme a san Teofilo, con cui condivise l’esperienza di fede. Al tempo di Dorotea, vi era in Cesarea un persecutore di cristiani, Sapricio, il quale, venuto a sapere che Dorotea era seguace di Cristo, la convocò per esortarla a offrire sacrifici agli dèi. Di fronte al rifiuto fermo e ripetuto di Dorotea, la fece legare a una catasta minacciandola di farla morire tra le fiamme se non avesse rinnegato la fede. Vedendo che Dorotea non dimostrava alcun timore di finire tra le fiamme, Sapricio la fece togliere dalla catasta e la inviò a due ragazze che avevano rinnegato la fede (apostate), una si chiamava Crista e l’altra Callista, nomi entrambi che testimoniavano che le due sventurate erano state cristiane. L’effetto che Sapricio sperava era che le due esortassero Dorotea a offrire sacrifici agli dèi, descrivendole le pene atroci di una morte così violenta. Al contrario Crista e Callista furono di nuovo convertite alla fede dalle parole persuasive di Dorotea, la quale ripeteva che la fede cristiana era l’unica che dava la salvezza eterna. Così, quando Sapricio chiese conto a Crista e a Callista del loro operato, esse con coraggio professarono di nuovo la fede cristiana. Andato su tutte le furie l’aguzzino fece preparare un grande fornace con un fuoco tremendo e vi fece gettare le due sorelle e queste vi morirono testimoniando la loro fede. Questa volta il tiranno non si limitò a minacciare Dorotea, ma la sottopose a numerosi tormenti: le lacerò le giunture delle ossa stirandola con le corde, le fece bruciare i fianchi con le torce accese, ma Dorotea manteneva la sua serenità, la sua compostezza e il suo sorriso. Al colmo del furore Sapricio ordinò che le dessero numerose percosse sul volto, affinché sparisse quel sorriso che tanto lo irritava. Alla fine furono tutti stanchi di quell’incrollabile tranquillità e i giudici emisero la sentenza di morte per decapitazione, cosa che la fanciulla accolse con gioia, ringraziando Cristo. Mentre veniva portata al martirio passò accanto al giudice Teofilo il quale era stato presente quando Dorotea diceva a Sapricio che il suo sposo era in cielo e come lassù i giardini erano pieni di fiori e di frutti, questi subito si mise a deriderla, tanto che le disse ironicamente: «Sposa di Cristo, mandami delle mele e delle rose dal giardino del tuo sposo». Dorotea rispose che avrebbe soddisfatto la sua richiesta anche se provocatoria. Prima di essere decapitata, Dorotea chiese di poter pregare. Finita l’orazione, ecco giungere un angelo nelle sembianze di un fanciullo che portava un cesto con tre mele e tre rose, che offrì a Teofilo. Allora Dorotea reclinò il capo, che le fu reciso con un colpo di spada, era il 6 febbraio 311. Tanto fu edificante la morte di Dorotea, preceduta da quell’evento prodigioso, che il giudice Teofilo proclamò la sua conversione alla fede di Cristo. Per questo suo “tradimento”, anche lui fu condannato alla pena capitale mediante decapitazione; patrona dei fioristi.