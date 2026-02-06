ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 6 Febbraio 2026

S. PAOLO MIKI
—————————-
Settimana n. 06
Giorni dall’inizio dell’anno: 37/328
A Roma il sole sorge alle 07:17 e tramonta alle 17:31 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 07:38 e tramonta alle 17:36 (ora solare)
Luna: 9.17 (tram.) 22.46 (lev.)
Proverbio del giorno:
Febbraio d’ogni mese è il più corto ed il men cortese.
Aforisma del giorno:
Sei per dare alcun giudizio? / Prendi norma dall’arciero. / Troppo andrai lungi dal vero / se tu fai con precipizio. / Ma cautela usa ed ingegno, / se vuoi cogliere nel segno. (G. Perego).