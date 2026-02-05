Irpinia, arriva la perturbazione: piogge diffuse e venti di burrasca nella giornata di venerdì

L’Irpinia si prepara ad affrontare il passaggio della seconda perturbazione di febbraio, attesa nelle prossime ore con un deciso peggioramento delle condizioni meteo. Il bollettino diffuso in serata segnala piogge diffuse accompagnate da venti forti di libeccio, con un quadro meteorologico che resterà instabile per gran parte della giornata di venerdì 6 febbraio.

Durante la notte il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni diffuse che risulteranno più intense nelle aree montuose e lungo i principali comprensori appenninici. Nel corso della mattinata e del pomeriggio sono previste parziali schiarite, soprattutto in Alta Irpinia, ma il contesto resterà comunque variabile e ancora favorevole a locali fenomeni piovosi, in particolare nelle zone interne.

Le temperature subiranno un lieve aumento, mentre i venti soffieranno tesi o forti dai quadranti sud-occidentali, con possibili rinforzi fino a burrasca, in particolare nei settori orientali della provincia. Le condizioni meteo suggeriscono prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree esposte alle raffiche più intense e nei tratti montani interessati dalle precipitazioni più consistenti.