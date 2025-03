SANT’Oggi. Venerdì 21 marzo si celebra san Nicola di Flüe e beata Benedetta Cambiagio Frassinello,

Oggi 21 marzo si celebra san Nicola di Flüe, nacque a Sachseln (Svizzera) 1417, in una famiglia di contadini di montagna. Dall’età di 23 anni serve come capitano nell’esercito della Confederazione Svizzera, battendosi con la spada in una mano e il rosario nell’altra, contro gli Asburgo dal 1440 al 1444. Pur sentendosi attratto alla vita religiosa, per obbedire ai genitori sposò Dorotea Wiss di Schwendi, da cui ebbe dieci figli. Nominato podestà di Sachseln, consigliere e giudice cantonale e deputato alla Dieta federale, tra il 1433 e il 1460 prese parte a diverse campagne militari, adoperandosi dovunque per un trattamento umano al nemico vinto, per risparmiare chiese e conventi e per proteggere donne e bambini. Istruito alla mistica dal suo amico sacerdote Heimo am Grund, nel 1467, a 50 anni di età, chiese alla moglie il permesso di lasciare la famiglia e di ritirarsi in solitudine. Il figlio più piccolo non aveva ancora 1 anno e il più grande, Hans ne aveva 20. Ottenuto il consenso dalla famiglia il 16 ottobre di quell’anno si ritirò a vita eremitica nella vicina valle del Ranft, un burrone solitario dove nel 1468 i suoi compaesani gli costruirono una cella da eremita con una cappella: da lì Nicola non uscirà se non per recarsi in chiesa a Sachseln e, per tre volte, allo scopo di salvare la Svizzera, minacciata nel 1473 dall’Austria, sconvolta nel 1481 da una guerra civile, ed entrata in conflitto nel 1482 con la città di Costanza. Qui visse 20 anni in meditazione e nelle più aspre penitenze, egli visse nutrendosi della sola Comunione: un digiuno miracoloso, esaminato dalla Chiesa e dalle autorità civili, che è storicamente provato con assoluta certezza. Morì a Sachseln il 21 marzo 1487, a 70 anni; patrono della Svizzera.