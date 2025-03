Meteo: il Ciclone Martinho spacca l’Italia in due, piogge al Nord e caldo estivo al Sud

L’arrivo del Ciclone Martinho determinerà un forte contrasto meteorologico tra il Centro-Nord, colpito da piogge intense e maltempo, e il Sud, dove le temperature saranno decisamente miti, con condizioni più stabili e soleggiate.

Temperature in aumento: Sicilia fino a 28°C

Nonostante le perturbazioni in arrivo su molte regioni, le temperature rimarranno relativamente alte, grazie ai venti miti e umidi di Scirocco. Il Sud sarà la zona più calda, con punte di 28°C in Sicilia, cieli per lo più sereni e un clima che ricorderà più l’inizio dell’estate che la primavera.

Instabilità e piogge al Centro-Nord

Al Centro-Nord, invece, il maltempo sarà protagonista per tutto il weekend, con piogge diffuse, temporali e possibili nubifragi. Le aree più colpite saranno la Liguria, l’alto Piemonte e la Toscana, dove si prevedono accumuli abbondanti di pioggia. Particolare attenzione sarà necessaria nei territori già colpiti da precipitazioni nelle scorse settimane, poiché i terreni saturi potrebbero favorire allagamenti e piene fluviali.

Che tempo farà in Campania?

In Campania, il passaggio del Ciclone Martinho porterà cieli coperti e un aumento dell’instabilità, con piogge sparse e possibili rovesci tra sabato e domenica, soprattutto nelle zone interne e lungo la fascia costiera. Tuttavia, le temperature rimarranno miti, con valori massimi che potranno superare i 20°C, specie nel Napoletano e nel Salernitano. Lo Scirocco, inoltre, renderà l’aria umida e potrebbe favorire l’arrivo di sabbia sahariana, rendendo il cielo giallognolo e riducendo la visibilità.

Italia divisa tra maltempo e caldo anomalo

Il contrasto tra Nord e Sud sarà evidente per tutto il fine settimana: mentre al Nord cieli grigi e piogge persistenti caratterizzeranno le giornate, al Sud si godrà di temperature sopra la media stagionale, con un clima primaverile tendente all’estivo. Tuttavia, anche al Meridione il cielo potrebbe risultare leggermente velato a causa della sabbia sahariana trasportata dallo Scirocco, che contribuirà a un’atmosfera più fosca.

Venezia, infine, dovrà fare i conti con l’Acqua Alta, alimentata dai venti meridionali e dal maltempo in arrivo. Una situazione che conferma un avvio di primavera all’insegna dell’instabilità e dei forti contrasti climatici su tutta la Penisola.