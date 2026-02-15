SANT’Oggi. Domenica 15 febbraio la chiesa celebra san Claudio de la Colombiere e santi Faustino e Giovita

15 febbraio: santi Faustino e Giovita, erano figli di una nobile famiglia pagana di Brescia, vissuti nel II secolo. Intrapresero presto la carriera militare e divennero cavalieri. Furono, in seguito, convertiti e battezzati da sant’Apollonio vescovo di Brescia, che li accolse nella comunità dei primi cristiani bresciani. Qui si impegnarono a fondo nell’evangelizzazione; erano efficaci predicatori tanto che il vescovo nominò Faustino presbitero e Giovita diacono. L’efficacia della loro predicazione sollevò l’avversità dei pagani, tra cui molti potenti della città che temevano la diffusione del cristianesimo. Fu coì che alcuni prestigiosi personaggi cittadini invitarono Italico, allora governatore della Reatia (provincia dell’impero romano), a far tacere definitivamente i due, invocando l’attuazione delle direttive imperiali di Traiano, che aveva indetto la terza persecuzione. La morte di Traiano ritardò la repressione del governatore, che attese la visita del nuovo imperatore Adriano a Milano per denunciare i due fratelli come nemici dell’Impero e della religione pagana. Il nuovo imperatore, Adriano, ordinò a Italico di procedere nella persecuzione e Faustino e Giovita furono incarcerati per aver rifiutato di sacrificare agli dei. Intanto l’imperatore, di ritorno dalla campagna militare delle Gallie si fermò a Brescia; qui venne coinvolto nella faccenda ed egli stesso chiese ai due giovani di adorare il dio sole ma essi si rifiutarono ed anzi colpirono la statua del dio pagano. L’imperatore ordinò, quindi, che fossero dati in pasto alle belve del circo: furono rinchiusi in una gabbia con delle tigri ma le fiere rimasero mansuete e si accovacciarono ai loro piedi; il miracolo ebbe come effetto la conversione di molti spettatori tra cui anche la moglie del governatore Italico, Afra. Questa coraggiosa donna sceglierà la fedeltà a cristo, che la condurrà fino al martirio e alla gioia di essere proclamata santa (memoria 4 maggio). Venne, poi, ordinato che i giovani fossero scorticati vivi e messi al rogo. Il fuoco non toccò nemmeno le vesti dei due condannati e le conversioni in città ebbero ancora più larga diffusione, tanto che Adriano decise di portare i giovani via da Brescia. Nel corso della prigionia nelle carceri di Milano subirono molte torture a Milano; trasferiti a Roma, furono di nuovo dati in pasto alle fiere nel Colosseo, ma anche questa volta ne uscirono salvi; furono, allora, imbarcati e mandati a Napoli e pare che, grazie ad una loro intercessione, una tempesta, durante il viaggio, si placò. Le torture continuarono: si decise di spingerli nel mare su una barchetta che però tornò a riva riportata, in salvo dagli angeli. Furono quindi condannati a morte e riportati a Brescia dove il 15 febbraio tra il 120-134, furono decapitati.