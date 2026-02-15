ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 15 Febbraio 2026



S. FAUSTINO

—————————-



Settimana n. 07

Giorni dall’inizio dell’anno: 46/319

A Roma il sole sorge alle 07:05 e tramonta alle 17:43 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:24 e tramonta alle 17:49 (ora solare)

Luna: 6.11 (lev.) 15.32 (tram.)

Proverbio del giorno:

A Carnevale ogni scherzo vale.

Aforisma del giorno:

Lo stato di diseguaglianza tra uomini e popoli non soltanto perdura, ma aumenta. Avviene tuttora che accanto a coloro che sono agiati e vivono nell’abbondanza, esistono quelli che vivono nell’indigenza, soffrono la miseria e spesso addirittura muoiono di fame; e il loro numero raggiunge decine e centinaia di milioni. È per questo che l’inquietudine morale è destinata a divenire ancor più profonda. (Giovanni Paolo II)