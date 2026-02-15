ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 15 Febbraio 2026

S. FAUSTINO
—————————-
Settimana n. 07
Giorni dall’inizio dell’anno: 46/319
A Roma il sole sorge alle 07:05 e tramonta alle 17:43 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 07:24 e tramonta alle 17:49 (ora solare)
Luna: 6.11 (lev.) 15.32 (tram.)
Proverbio del giorno:
A Carnevale ogni scherzo vale.
Aforisma del giorno:
Lo stato di diseguaglianza tra uomini e popoli non soltanto perdura, ma aumenta. Avviene tuttora che accanto a coloro che sono agiati e vivono nell’abbondanza, esistono quelli che vivono nell’indigenza, soffrono la miseria e spesso addirittura muoiono di fame; e il loro numero raggiunge decine e centinaia di milioni. È per questo che l’inquietudine morale è destinata a divenire ancor più profonda. (Giovanni Paolo II)