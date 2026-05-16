Casal di Principe, ripristinata la tabella dedicata a Don Peppe Diana: “Uniti nella legalità si cresce”

CASAL DI PRINCIPE – Un segnale forte, carico di significato e memoria. È stata ripristinata all’ingresso di Casal di Principe la storica tabella dedicata a Don Peppe Diana, simbolo di coraggio, legalità e lotta alla criminalità organizzata.

La nuova insegna, installata dall’Amministrazione Comunale, accoglie cittadini e visitatori con una frase che negli anni è diventata il manifesto morale della comunità casalese: “Uniti nella legalità si cresce”. Accanto alla scritta campeggia il volto di Don Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 nella sacrestia della sua chiesa, diventato negli anni esempio nazionale di impegno civile e riscatto sociale.

Il ripristino della tabella rappresenta molto più di un semplice intervento urbano. È un gesto simbolico che riafferma l’identità di una città che continua a scegliere la strada della memoria, della dignità e della legalità.

Casal di Principe, un tempo associata esclusivamente alle pagine più buie della criminalità organizzata, continua così il proprio percorso di rinascita civile e culturale, mantenendo vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per difendere i valori della giustizia e della libertà.

L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale è stata accolta con apprezzamento da cittadini e associazioni, che vedono in quel cartello non solo un simbolo, ma un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni: la memoria di Don Peppe Diana continua a vivere ogni giorno nelle scelte di una comunità che non vuole dimenticare.