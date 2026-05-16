Provincia di Avellino, Buonopane si ricandida: “Pronto a coinvolgere tutte le sensibilità dell’Irpinia”

Rizieri Buonopane ufficializza la sua ricandidatura alla presidenza della Provincia di Avellino. Il sindaco di Montella e presidente uscente ha annunciato di aver ricevuto il via libera dal Partito Democratico e dalle forze del fronte progressista per correre nuovamente alla guida di Palazzo Caracciolo.

«La segreteria regionale della Campania del Partito Democratico, di concerto con la segreteria nazionale e quella provinciale del partito, mi ha comunicato il via libera alla mia candidatura alla presidenza della Provincia quale rappresentante del fronte progressista», ha dichiarato Buonopane.

A sostegno della candidatura ci saranno, oltre al Partito Democratico, anche Movimento Cinque Stelle, Noi di Centro e Partito Socialista Italiano.

Il presidente uscente ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalle forze politiche che sostengono la sua candidatura.

«Sono orgoglioso di questa investitura. Da parte mia ci sarà il massimo impegno nel coinvolgere tutte le sensibilità e gli amministratori dell’Irpinia», ha affermato.

Buonopane ha inoltre sottolineato il valore politico dell’intesa raggiunta tra le diverse componenti del fronte progressista, evidenziando il lavoro svolto nelle ultime settimane per arrivare alla scelta condivisa.

Nel suo intervento, il sindaco di Montella ha rivolto un ringraziamento ai partiti che hanno deciso di rinnovargli la fiducia.

«Ringrazio queste forze politiche espressione del fronte progressista a tutti i livelli, che dopo lunga riflessione hanno proposto il rinnovo della fiducia nella mia persona come candidato alla presidenza», ha concluso Buonopane.

Con l’ufficializzazione della candidatura entra dunque nel vivo la corsa per la guida della Provincia di Avellino, in vista delle prossime elezioni di secondo livello riservate ad amministratori e consiglieri comunali del territorio.