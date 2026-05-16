Nocera Superiore, feste popolari e maltempo: è arrivato il momento di cambiare periodo?

A Nocera Superiore torna il dibattito sul periodo delle feste popolari dopo l’ennesima giornata condizionata dal maltempo. Ogni anno la stessa scena: organizzatori impegnati per mesi, commercianti e ambulanti che investono tempo e denaro, volontari al lavoro giorno e notte. Poi arrivano pioggia, vento e allerte meteo e tutto cambia improvvisamente.

Negli ultimi anni maggio e giugno stanno diventando mesi sempre più instabili dal punto di vista meteorologico e molte manifestazioni rischiano di essere penalizzate proprio nel momento più importante.

Da qui la riflessione lanciata anche sui social: perché non riportare alcune feste storiche nel mese di luglio, come accadeva una volta? Un periodo che tradizionalmente garantiva più partecipazione, piazze piene e condizioni climatiche favorevoli.

Per molti non sarebbe un passo indietro, ma una scelta di buon senso per tutelare eventi che rappresentano tradizione, comunità e sacrificio di tante persone.

Le feste popolari restano uno dei simboli più autentici del territorio. E forse oggi, per proteggerle davvero, bisogna anche avere il coraggio di adattarle ai tempi e ai cambiamenti del clima.