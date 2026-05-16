Mercogliano, successo per la prevenzione in rosa di Amos Partenio

Nuova tappa, nel pomeriggio di ieri a Mercogliano, per la prevenzione in rosa di Amos Partenio. Ad ospitare gli ambulatori per le visite gratuite i locali della sede di Torelli della Caritas diocesana, grazie alla disponibilità del parroco Don Modestino Limone.

Numerose le persone che hanno preso parte all’iniziativa rispondendo alla chiamata della prevenzione che, attraverso la diagnosi precoce, può salvare la vita. Ad effettuare le visite senologiche gratuite, come sempre, il senologo Carlo Iannace, affiancato per le ecografie mammarie dall’ecografista Domenico Volino.

Hanno contribuito ad ampliare l’offerta dei controlli gratuiti, la dermatologa Maria A. Baldassarre, la cardiologa Simona Covino e la psicologa Paola Argenziano. Ancora una volta grande successo, grazie alla sinergia tra l’associazione Amos Partenio, gli specialisti e la parrocchia di San Nicola di Bari.

Per questo l’associazione desidera ringraziare Don Modestino Limone per l’accoglienza, i medici per la disponibilità e il loro prezioso operato e quanti hanno aderito all’iniziativa, continuando a credere nel grande valore della prevenzione oncologica. Si ringrazia, inoltre, il comune di Mercogliano per il patrocinio.

Un ringraziamento speciale va alle volontarie e ai volontari che continuano a dedicare tempo e sorrisi alla missione principale di Amos Partenio: avvicinare sempre più persone alla prevenzione in rosa. L’associazione, nel darvi appuntamento alle prossime date dedicate agli ambulatori delle visite gratuite, ricorda quello con la quarta edizione di Una luce per la vita, la fiaccolata per i malati oncologici sulle orme di San Pio, che si terrà domenica 31 maggio a Pietrelcina (Bn).

Per maggiori info, rivolgersi ai contatti indicati sulla pagina Facebook Amos Partenio.