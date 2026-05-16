“Accummignann!”, a Comiziano tre serate dedicate alla cultura con Rivieccio, Paone e Catanzaro

Sarà Comiziano ad ospitare “Accummignann!”, la nuova rassegna culturale promossa dall’Amministrazione Comunale per trasformare Piazza San Severino in un luogo di incontro, confronto e condivisione attraverso libri, racconti e testimonianze artistiche.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune e promossa da Inside Ita, prenderà il via il prossimo 22 maggio e accompagnerà cittadini e visitatori in tre appuntamenti serali ad ingresso libero, con protagonisti importanti nomi del panorama culturale e artistico italiano.

Ad inaugurare la rassegna sarà, il 22 maggio, Gino Rivieccio. Il secondo appuntamento è in programma il 12 giugno con Nando Paone, mentre il 26 giugno toccherà a Paquito Catanzaro concludere il percorso culturale.

L’obiettivo della manifestazione è quello di valorizzare la cultura come strumento di aggregazione sociale e crescita collettiva, riportando la piazza al centro della vita comunitaria. “Un territorio cresce davvero solo quando le persone si incontrano, condividono idee e riscoprono il piacere di stare insieme”, spiegano gli organizzatori.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza San Severino, trasformata per l’occasione in un “salotto a cielo aperto”, pensato per accogliere momenti di dialogo e partecipazione.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione Comunale. Il vicesindaco e assessore alla cultura, Giovanni De Luca, insieme al sindaco Severino Nappi, hanno invitato la cittadinanza a partecipare numerosa all’iniziativa, sottolineando l’importanza di creare occasioni culturali capaci di rafforzare il senso di comunità.

Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito.