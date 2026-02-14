Lotto e Superenalotto, i risultati delle ultime estrazioni e i numeri più attesi

Sono stati pubblicati i risultati delle più recenti estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto, con molti giocatori che già guardano ai numeri più “ritardatari” in vista dei prossimi concorsi.

I numeri del Lotto del 7 gennaio 2026

Queste le cinquine estratte sulle principali ruote:

• Bari: 28, 16, 31, 73, 84

• Cagliari: 27, 67, 46, 28, 88

• Firenze: 41, 44, 8, 17, 55

• Genova: 5, 87, 54, 19, 23

• Milano: 14, 27, 17, 61, 59

• Napoli: 74, 4, 15, 75, 42

• Palermo: 74, 88, 43, 42, 63

• Roma: 66, 2, 60, 41, 64

• Torino: 66, 67, 17, 30, 27

• Venezia: 78, 35, 2, 53, 47

• Nazionale: 29, 62, 30, 74, 84

10eLotto: i 20 numeri estratti

Nell’ultima estrazione del 10eLotto i numeri vincenti sono stati:

2, 4, 5, 8, 14, 16, 27, 28, 31, 35, 41, 44, 46, 54, 66, 67, 74, 78, 87, 88.

Il Numero Oro è stato il 28, mentre il Doppio Oro è risultato 28 e 16.

Superenalotto del 14 febbraio 2026

Per quanto riguarda il Superenalotto, la combinazione vincente dell’estrazione del 14 febbraio 2026 è stata: 47, 23, 5, 40, 85, 80.

Il Jolly è il numero 6, mentre il SuperStar è il 47.

Il jackpot in palio per il concorso successivo sale a 122 milioni di euro.

I numeri più ritardatari

Tra i numeri del Lotto che non compaiono da più estrazioni spiccano il 55 sulla ruota di Cagliari (oltre cento estrazioni di assenza), il 18 su Torino e il 34 su Genova, seguiti da altri numeri con ritardi consistenti distribuiti sulle varie ruote.

Anche nel Superenalotto si segnalano alcune assenze prolungate: tra i più attesi figurano 87, 62 e 23, che mancano da numerosi concorsi e restano osservati speciali per i prossimi appuntamenti con l’estrazione.