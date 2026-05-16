Assalto nella notte a una gioielleria di Ariano Irpino: banda in fuga con un ingente bottino

Paura nella notte ad Ariano Irpino, dove una banda composta da almeno cinque persone ha assaltato una gioielleria nella zona di Cardito, riuscendo a portare via numerosi preziosi dopo aver forzato l’ingresso dell’attività commerciale.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito con rapidità e precisione. Dopo aver tagliato la saracinesca del negozio, sono riusciti a introdursi all’interno della gioielleria, prendendo di mira le vetrine espositive e arraffando gioielli e oggetti di valore.

I ladri avrebbero poi tentato di aprire anche la cassaforte, senza però riuscirci. A quel punto la banda si è data alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e acquisito elementi utili alle indagini. Gli investigatori stanno analizzando eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di identificare i responsabili.

Il bottino del furto è ancora in fase di quantificazione, ma secondo le prime stime sarebbe comunque consistente. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i commercianti della zona, già alle prese con il problema della sicurezza nelle ore notturne.