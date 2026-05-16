Visciano, successo per la Festa delle Scuole Cattoliche: “Con Francesco, insieme per la Pace”

VISCIANO – Una giornata all’insegna della gioia, della condivisione e dei valori della pace quella vissuta sabato 16 maggio 2026 presso il Santuario di Maria Santissima Consolatrice del Carpiniello, in occasione della Festa delle Scuole Cattoliche promossa dalla Diocesi di Nola insieme alle Piccole Apostole della Redenzione.

L’evento, dal tema “Con Francesco: insieme per la Pace”, ha visto la partecipazione di circa 400 bambini provenienti da diverse scuole cattoliche del territorio, protagonisti di una manifestazione ricca di colori, entusiasmo e momenti di riflessione dedicati al messaggio di pace e fraternità.

Alla manifestazione sono intervenute numerose autorità civili e religiose, tra cui il Vescovo di Nola, Mons. Francesco Marino, il Sindaco di Visciano Sabato Trinchese e altri rappresentanti istituzionali, accolti con grande calore dai partecipanti.

Importante anche il lavoro svolto sul fronte organizzativo e della sicurezza. Il servizio d’ordine è stato curato dall’A.T.A.P.C., presieduta da Gioacchino Iovino, che ha garantito assistenza e sicurezza durante tutta la giornata.

Nonostante le condizioni climatiche avverse, la manifestazione si è svolta in maniera impeccabile, grazie alla perfetta sinergia tra organizzatori, volontari e partecipanti, confermando ancora una volta il grande valore educativo e sociale dell’iniziativa.

Una giornata speciale che ha lasciato nei presenti un forte messaggio di speranza, amicizia e pace, nel ricordo e nell’esempio di Papa Francesco.