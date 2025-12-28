Sant’Angelo dei Lombardi, la Tombola musicale e culturale napoletana con Amedeo Colella.

Lunedì 29 dicembre la Tombola musicale e culturale napoletana condotta da Amedeo Colella a Sant’Angelo dei Lombardi. L’appuntamento è presso il Centro sociale Don Bruno Mariani con inizio alle ore 21.00. Il noto scrittore e umorista partenopeo salirà sil palco della sala teatrale e intratterrà il pubblico con racconti e musica, accompagnato dal Maestro Francesco Cuomo alla chitarra. E’ la prima tombola dove dal “panariello” non usciranno soltanto i numeri, ma anche aneddoti e storie della cultura napoletana. L’evento sarà preceduto da un aperitivo dalle ore 20.00 alle 21.00. Per prenotazioni 3894586187. La tombolata con Amedeo Colella è organizzata dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e da Galea Odv.