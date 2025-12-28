Un montefortese tra i tedofori, il plauso dell’amministrazione e l’invito ufficiale in consiglio comunale

“Onorati di aver avuto un nostro residente tra i tedofori di Milano-Cortina “. Ha salutato così il passaggio della fiaccola olimpica ad Avellino il sindaco di Monteforte, Fabio Siricio che, a nome di tutta l’amministrazione, si complimenta con il professore Matteo Barbarisi, docente di Scienze Motorie dell’Ic Aurigemma di Monteforte e residente nel centro irpino, il quale stamane, per un breve tratto, ha avuto tra le mani il simbolo delle olimpiadi invernali. “Grazie al professore Barbarisi anche Monteforte Irpino è stata rappresentata in questo straordinario evento – aggiunge il sindaco Siricio -. È la testimonianza di quanto sia importante per la nostra comunità lo sport ed i valori che esso incarna e trasmette, soprattutto ai giovani. La nostra amministrazione punterà molto sullo sport in tutte le sue forme, affinché si diffonda quanto più possibile tra le giovani generazioni anche in collaborazione con la scuola, le associazioni e società sportive presenti sul territorio. Intanto invitiamo ufficialmente Matteo al consiglio comunale di martedì pomeriggio, affinché tutta la città possa abbracciarlo simbolicamente”. “Un docente dell’Ic Aurigemma tra i tedofori è anche il segnale dell’ottimo lavoro della dirigente Colella e di tutto il corpo docente del nostro Istituto Comprensivo”, sottolinea Francesca De Santis, assessore alla Pubblica Istruzione. “Proprio per questo motivo la nostra amministrazione, tra le sue priorità, ha inserito una forte collaborazione con l”Aurigemma”.