San Paolo Bel Sito, grande partecipazione al corso della Guardia Agroforestale Italiana su ambiente, ambito rurale e tutela degli animali

Grande partecipazione a San Paolo Bel Sito per il corso intensivo di formazione dedicato alle tecniche di polizia ambientale, rurale e zoofila, organizzato dalla Guardia Agroforestale Italiana (GAI). L’iniziativa ha registrato la presenza di numerosi partecipanti, segno del crescente interesse verso la tutela dell’ambiente, del territorio rurale e del benessere degli animali.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco di San Paolo Bel Sito, avvocato Raffaele Barone, che ha sottolineato l’importanza della formazione e della collaborazione tra istituzioni e associazioni impegnate nella salvaguardia del territorio.

A portare il proprio contributo anche il presidente nazionale della Guardia Agroforestale Italiana, dottor Antonio D’Acunto, che ha evidenziato il ruolo sempre più centrale delle guardie ambientali volontarie nel monitoraggio e nella protezione del patrimonio naturale, agricolo e faunistico del Paese.

Il momento centrale dell’incontro è stato il dibattito che si è sviluppato con grande partecipazione da parte del pubblico. I presenti hanno interagito attivamente con domande e interventi, dando vita a un confronto vivace e costruttivo.

Relatore del corso è stato Andrea Palmese, dirigente regionale di settore della Guardia Agroforestale Italiana, che ha illustrato in modo approfondito le attività operative svolte dalle guardie ambientali, le tecniche di controllo del territorio e le principali normative vigenti in materia ambientale, rurale e zoofila. Durante la formazione sono state affrontate anche le procedure operative e gli strumenti utilizzati nelle attività di vigilanza e tutela degli animali.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e sensibilizzazione per cittadini e aspiranti volontari, confermando il valore della formazione come strumento fondamentale per la difesa dell’ambiente.

La Guardia Agroforestale Italiana si conferma oggi tra gli enti di categoria più rappresentativi in Italia nel campo della tutela ambientale, distinguendosi per l’impegno nella formazione, nella prevenzione e nella promozione della cultura del rispetto per la natura e per gli animali.

La grande affluenza registrata a San Paolo Bel Sito dimostra quanto sia forte la volontà, da parte di molti cittadini, di contribuire attivamente alla protezione del territorio e alla costruzione di una società sempre più attenta alle tematiche ambientali.