Mugnano del Cardinale, 25 aprile: memoria e impegno davanti al Monumento ai Caduti

MUGNANO DEL CARDINALE – Un momento di raccoglimento e rispetto ha segnato la celebrazione della Festa della Liberazione. Davanti al Monumento ai Caduti, il sindaco dott. Alessandro Napolitano, insieme all’Amministrazione Comunale e al Comando dei Vigili Urbani, ha deposto una corona per onorare chi ha sacrificato la propria vita per la libertà.

Una cerimonia sobria ma carica di significato, che ha riportato al centro il valore della memoria e il dovere di non dimenticare.

Nel suo intervento, il sindaco ha voluto sottolineare l’importanza di questa giornata con parole dal tono deciso e coinvolgente:

“Il 25 aprile non è soltanto una data da ricordare, è una pagina straordinaria della nostra storia che ci ha consegnato il bene più prezioso: la libertà. È grazie al coraggio di uomini e donne che hanno creduto in un’Italia migliore se oggi possiamo guardare al futuro con fiducia.

Noi abbiamo il dovere di custodire questa eredità, di difenderla ogni giorno con responsabilità, con impegno e con l’orgoglio di appartenere a una comunità che non dimentica le proprie radici.

La libertà non è mai scontata: va vissuta, va difesa, va trasmessa. E noi continueremo a farlo, insieme, con determinazione e con amore per il nostro paese.”

Un messaggio che richiama non solo al ricordo, ma anche alla responsabilità collettiva di mantenere vivi i valori su cui si fonda la comunità.