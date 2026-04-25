Quindici, presentata la lista “Rinascimento Quindicese” guidata da Siniscalchi

È stata ufficialmente presentata la lista civica “Rinascimento Quindicese”, guidata da Alessandro Siniscalchi, in vista delle elezioni comunali di Quindici in programma il 24 e 25 maggio.

L’annuncio segna l’ingresso formale nella competizione elettorale di una squadra che punta sul rinnovamento e sulla partecipazione attiva dei cittadini, con uno sguardo particolare rivolto ai giovani, come richiama anche lo slogan scelto: “con i giovani ora si può”.

Durante la presentazione sono stati resi noti i candidati che compongono la lista:

Esterina Ferrentino

Massimo Grasso

Massimo La Monaca

Angelo Giovanni Mazzocca

Gianmichele Palmese

Giuseppe Santaniello

Michele Santaniello

Antonio Vivenzio

Un gruppo eterogeneo che rappresenta diverse realtà del territorio e che si propone di lavorare per il rilancio del paese, puntando su sviluppo, servizi e valorizzazione delle risorse locali.

La presentazione ufficiale ha rappresentato il primo momento pubblico di confronto con la cittadinanza, durante il quale sono state illustrate le linee guida del progetto amministrativo. Ora la lista si prepara ad affrontare le prossime settimane di campagna elettorale, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini e raccogliere consenso in vista del voto.