CIMITILE. Autismo in Movimento Campania protagonista alla Festa dei Sogni: inclusione e solidarietà al centro della giornata

L’energia, i colori e i sorrisi che hanno riempito Piazza Conte Filo della Torre a Cimitile durante la “Festa dei Sogni” raccontano molto più di una semplice giornata di festa: raccontano una comunità che si unisce per costruire inclusione reale. Tra i protagonisti di questo momento speciale, un ruolo importante è stato svolto dall’associazione Autismo in Movimento Campania, da anni impegnata nella promozione dei diritti e delle opportunità per le persone nello spettro autistico.

La partecipazione dell’associazione alla manifestazione non è stata solo simbolica, ma profondamente significativa. Attraverso attività, momenti di condivisione e presenza attiva sul territorio, Autismo in Movimento Campania continua a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’inclusione, abbattendo stereotipi e barriere culturali.

Durante la Festa dei Sogni, l’associazione ha contribuito a creare uno spazio aperto a tutti, dove bambini, famiglie e volontari hanno potuto vivere insieme un’esperienza autentica di integrazione. Non solo intrattenimento, ma un vero laboratorio sociale in cui la diversità diventa valore e occasione di crescita collettiva.

La giornata è stata anche la dimostrazione di quanto sia fondamentale la collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini. In questo contesto, Autismo in Movimento Campania si conferma un punto di riferimento, capace di fare rete e generare impatto positivo sul territorio.

Il messaggio che emerge è chiaro: ogni persona merita di sentirsi parte della comunità. Eventi come questo, e l’impegno quotidiano dell’associazione, dimostrano che l’inclusione non è solo un ideale, ma una realtà possibile quando si lavora insieme.

In una giornata in cui i palloncini hanno preso il volo, simbolo di speranze e desideri, Autismo in Movimento Campania ha ricordato a tutti che il sogno più importante è quello di una società senza barriere, dove ogni individuo può esprimere pienamente il proprio potenziale.