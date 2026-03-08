Dal Nolano alla Liguria: Nicola Buonaguro protagonista del rilancio turistico con il progetto “Bordighera International Brand”

Dalla Campania alla Liguria, portando con sé capacità, visione e spirito di iniziativa. È la storia professionale di Nicola Buonaguro, nolano che da anni vive e lavora a Bordighera, ai confini con la Francia, dove si sta distinguendo come una delle figure più dinamiche nel panorama turistico locale.

Buonaguro, presidente di Federalberghi Bordighera, è tra i promotori del nuovo progetto “Bordighera International Brand”, un’iniziativa nata con l’obiettivo di rafforzare l’identità turistica della città e valorizzarne il respiro internazionale. Il progetto punta infatti a consolidare l’immagine di Bordighera come destinazione di qualità, capace di attrarre visitatori italiani e stranieri grazie alla sua posizione strategica tra Liguria e Costa Azzurra.

L’idea nasce dalla consapevolezza che il turismo moderno richiede sempre più collaborazione tra territori, qualità dell’offerta e una forte identità riconoscibile. Per questo motivo è stato creato un gruppo di lavoro che coinvolge operatori turistici, strutture ricettive e realtà anche oltre confine, in particolare con la vicina Francia, con l’obiettivo di sviluppare sinergie e nuove opportunità di promozione.

Il progetto guarda infatti a un modello di turismo integrato e internazionale, valorizzando le eccellenze locali — paesaggio, cultura, ospitalità e gastronomia — e allo stesso tempo costruendo relazioni con il territorio francese, creando così un sistema turistico capace di competere a livello europeo.

In questo percorso emerge con forza la figura di Nicola Buonaguro, che con determinazione e capacità organizzativa sta contribuendo a dare nuova energia al comparto turistico del Ponente ligure. La sua azione dimostra come competenza, visione strategica e passione possano trasformarsi in strumenti concreti di sviluppo per il territorio.

Per il Nolano si tratta di un riconoscimento importante: un professionista del Sud che, con impegno e spirito imprenditoriale, è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano in una delle aree turistiche più prestigiose della Liguria.

Il progetto “Bordighera International Brand” rappresenta quindi non solo un passo avanti per la promozione turistica della città, ma anche la testimonianza di come idee innovative e leadership possano contribuire a rafforzare il legame tra territori e a costruire nuove prospettive di crescita.

Un esempio positivo di professionalità e visione che rende orgoglioso anche il territorio d’origine di Nicola Buonaguro, dimostrando come talento e determinazione possano portare lontano, valorizzando al tempo stesso le comunità in cui si vive e si lavora.