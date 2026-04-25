Mugnano del Cardinale protagonista a Monteforte Irpino: l’assessore Valentino al confronto sulla tutela degli animali

MONTEFORTE IRPINO – Un momento di confronto concreto e partecipato sul tema della tutela degli animali si è svolto presso la Sala Consiliare di Palazzo Loffredo, su iniziativa dell’assessora Francesca De Santis, con delega alla Tutela degli Animali.

L’incontro ha visto la presenza del Garante Regionale dei Diritti degli Animali, Giovanni Ferrara, e ha rappresentato un’importante occasione per mettere a sistema esperienze, proposte e obiettivi comuni. Al centro del dibattito, la necessità di creare una rete tra i Comuni irpini per promuovere azioni coordinate e più efficaci nella difesa dei diritti degli animali.

Numerosa la partecipazione istituzionale, con rappresentanti dei Comuni di Aiello del Sabato, Lapio, Mercogliano, Montoro, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d’Alpinolo, San Potito Ultra, Scampitella, Sirignano e Taurano. Presente anche la Polizia Locale di Monteforte Irpino e Mercogliano, a conferma dell’importanza di un approccio condiviso tra enti e forze operative del territorio.

Tra gli interventi anche quello dell’assessore Giovanni Valentino, in rappresentanza del Comune di Mugnano del Cardinale, che ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: ha evidenziato come solo attraverso il confronto e la sinergia tra enti sia possibile costruire politiche realmente efficaci e durature.

Nel corso dell’incontro è emersa con forza la volontà di rafforzare la collaborazione tra amministrazioni locali, puntando su iniziative concrete e su un’azione più incisiva per garantire il benessere degli animali.

L’Amministrazione comunale di Monteforte Irpino ha ribadito l’impegno a mettere al centro dell’azione politica la tutela degli animali, con l’obiettivo di promuovere un territorio sempre più attento, civile e solidale.

Un primo passo verso una rete territoriale più forte, capace di tradurre le intenzioni in interventi concreti a beneficio della comunità e degli animali.