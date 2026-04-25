Ariano Irpino, “Noi di Centro” presenta la lista: Carmine Grasso candidato sindaco

ARIANO IRPINO – Con un messaggio improntato al senso di responsabilità e al servizio verso la comunità, la lista “Noi di Centro” ha ufficializzato la propria partecipazione alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale di Ariano Irpino.

A guidare il progetto politico sarà Carmine Grasso, candidato alla carica di sindaco, affiancato da una squadra composta da sedici candidati, espressione di diverse esperienze e sensibilità del territorio.

“Lo facciamo con uno spirito chiaro: quello del servizio verso la nostra comunità”. È questo il principio alla base della discesa in campo della lista, che sottolinea come ogni candidatura nasca dal desiderio di contribuire, anche in modo concreto, al miglioramento della città.

Al centro dell’azione politica vengono indicati valori come ascolto, impegno e responsabilità, elementi ritenuti fondamentali per affrontare le sfide amministrative del territorio.

“Noi di Centro” guarda alla campagna elettorale come a un’occasione di confronto civile e costruttivo, auspicando un dibattito basato su programmi, idee e dialogo, piuttosto che su attacchi personali o divisioni.

Un invito rivolto a tutte le forze politiche in campo, affinché il clima elettorale resti improntato alla correttezza e al rispetto reciproco.

La lista a sostegno di Carmine Grasso comprende sedici nomi:

Guerino Gazzella, Pasquale Scrima, Giovanna Guglieri, Vincenzo Romolo, Martina Dotoli, Pasquale Luongo, Simona Lo Conte, Antonio Peluso, Marina Liberata Di Palma, Fernando Sciarappa, Graziella Raffa, Rosa Riccio, Albina Melchionna, Carmelina Savignano, Grazia Scaperrotta e Maria Pia Corsano.

Il progetto si presenta con un messaggio semplice ma chiaro: lavorare per il bene comune, mettendo al centro la comunità arianese.

“Perché, prima di tutto, siamo una sola comunità. E noi siamo, semplicemente, Noi di Centro”, conclude la nota della lista.