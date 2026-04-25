CICCIANO. Buon compleanno al presidente Michele De Riggi: gli auguri dell’A.I.S. 24H

25/04/2026 binews.it 100 DI QUESTI GIORNI, EVIDENZA, NOLANO 0

CICCIANO. Buon compleanno al presidente Michele De Riggi: gli auguri dell’A.I.S. 24H

Giornata speciale per il presidente dell’associazione A.I.S. 24H, il dottor Michele De Riggi, che oggi festeggia il suo compleanno circondato dall’affetto di amici, collaboratori e sostenitori. Giovane ma già punto di riferimento per il territorio, Michele De Riggi viene descritto da chi lo conosce come “un ragazzo d’oro”, capace di unire valori solidi, disponibilità e spirito di servizio. Nonostante la giovane età, ha dato vita a un’associazione che nel tempo è diventata una realtà apprezzata e rispettata.

Alla guida dell’A.I.S. 24H, De Riggi ha saputo costruire un gruppo unito, fondato su amicizia, solidarietà e partecipazione, diventando un punto di riferimento per tanti giovani e non solo.

Le qualità umane – solarità, sorriso e disponibilità – vengono sottolineate da chi ogni giorno condivide con lui attività e progetti.

Numerosi i messaggi di affetto arrivati in occasione del compleanno. Tra questi, gli auguri di Giuseppe, Felicia, Rosa, Rosalba, Virginia, Ilenia, Pia, Carmen Casoria, Vito Antonio Argentieri e il piccolo Antonio.

A questi si aggiungono quelli di Angelo Pesce, insieme alle piccole Greta e Giulia, e di Virgilio Cimmino.

Un augurio corale, che va oltre la semplice ricorrenza: “Buon compleanno presidente, segui sempre i tuoi sogni”.

Un messaggio che racchiude la stima e l’affetto di una comunità che riconosce nel giovane presidente non solo un punto di riferimento, ma anche un esempio positivo per il futuro.

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