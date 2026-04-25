Baiano in lutto: addio a Carmela Picciocchi, il sorriso della piazza”

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari, all’età di anni 73, Carmela Picciocchi. Ne danno il triste annuncio il marito Angelantonio Candela, i figli Paolino, Gioacchino e Caterina, le nuore Teresa Fiordellisi e Carmela Montrone, il genero Stefano Corcione, i fratelli Raffaele, Matteo e Antonio, la sorella Stefanina, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo il giorno 26 aprile alle ore 15:30, partendo dalla casa dell’estinta in Via Nicola Litto, 117, per la Chiesa di Santo Stefano in Baiano.

Dopo il rito religioso si proseguirà per il Cimitero di Baiano.

Il Ricordo dei Nipoti

Come un girasole che cerca sempre il calore, il nostro cuore continuerà a rivolgersi verso di te, ovunque tu sia. Sei stata il nostro sole e continuerai a illuminare le nostre giornate, ora e per sempre.

Nonna, per noi sei stata tutto. Sei stata la dolcezza delle caramelle date di nascosto, il calore dei pomeriggi passati accanto a te, la cura nei piccoli gesti, come abbottonarci il grembiule prima della scuola.

Hai cresciuto figli e nipoti con amore infinito e hai saputo accogliere sotto la tua ala anche chi non apparteneva alla famiglia. La tua bontà era per tutti.

Anche quando la malattia ha cercato di portarti via da noi, noi abbiamo continuato a vederti per ciò che sei sempre stata: la nostra nonna, il nostro punto fermo, il nostro esempio.

Con amore eterno, i tuoi nipoti Carmen, Simone, Antonio, Selene, Angela e Simona.