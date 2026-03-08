Forino, scossa di terremoto: scuole chiuse per controlli di sicurezza

Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina alle 7:28 nel territorio comunale di Forino. Il sisma, di magnitudo 2.8, ha avuto epicentro proprio nell’area del comune irpino.

A seguito dell’evento sismico, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Olivieri ha disposto in via precauzionale una serie di sopralluoghi tecnici in tutti gli edifici scolastici del territorio.

Per consentire lo svolgimento delle verifiche di sicurezza, è stata quindi decisa la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 9 marzo. I controlli saranno effettuati dall’Ufficio Tecnico Comunale, che dovrà accertare eventuali criticità strutturali negli edifici.

Secondo i primi riscontri, al momento non risultano danni a persone né a strutture. Tuttavia, l’amministrazione ha ritenuto opportuno adottare la misura preventiva della sospensione delle attività didattiche per almeno 24 ore, al fine di garantire la sicurezza di studenti, personale scolastico e famiglie.

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati al termine dei controlli tecnici. Nelle prossime ore è attesa anche un’apposita ordinanza sindacale tche formalizzerà la chiusura delle scuole.