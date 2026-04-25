Lega: Liberi e Forti rappresenta i mille volti di Avellino, con Loredana Intingaro il mondo della scuola

La lista Liberi e Forti, a sostegno del candidato sindaco di Avellino, Gianluca Festa, con i suoi candidati provenienti da tutti i settori della vita civile, è pronta alla sfida per il governo della città e per il rilancio del capoluogo irpino.

La Lega ha offerto un contributo fondamentale alla costruzione di questo progetto politico e amministrativo candidando donne e uomini con esperienza e con passione vera, dirigenti di partito ed esponenti del mondo delle professioni, ma anche persone solitamente lontane dalla politica, che si sentono parte della comunità e sono intenzionate a spendersi per essa.

L’ultima adesione, in ordine di tempo, è stata quella di Loredana Intingaro, docente, che vuole rappresentare il mondo della scuola e degli insegnanti, ma anche portare l’esperienza di chi quotidianamente ha a che fare con i giovani della nostra città, che proprio dalla nuove generazioni può e deve ripartire.

“Siamo soddisfatti – ha affermato Maria Elena Iaverone, segretario cittadino della Lega – perché abbiamo messo in piedi una squadra coesa, in grado di portare la voce, le competenze e le istanze di tutti i segmenti della città.

In questa campagna elettorale parleremo di vivibilità, di riqualificazione urbana, di riorganizzazione di servizi essenziali, ma anche di sicurezza, di tutela dei beni pubblici e di valorizzazione dell’identità locale”.

“Il ruolo del Comune – ha proseguito Massimo Picone, responsabile Lavoro della Lega e candidato alle amministrative – nel dare risposte ai bisogni sociali è centrale. Su questo punto si concentrerà la nostra attenzione e la nostra capacità di proposta, con soluzioni operative concrete. Ma l’ente può svolgere anche un’azione significativa, in collaborazione con gli altri livelli istituzionali, per la ripresa economica e la crescita del territorio, con misure specifiche che investano su eccellenze e potenzialità, definendo una missione precisa”.