San Martino Valle Caudina: presentato il progetto per il nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco.

San Martino Valle Caudina (AV) – Si è tenuta oggi una conferenza di grande importanza per il territorio caudino, dedicata all’illustrazione del progetto di riqualificazione della palestra comunale, un’area di circa 1.000 metri quadrati che sarà trasformata nel nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino.

Un’iniziativa di alto valore strategico e simbolico per la comunità, che segna un passo decisivo verso la valorizzazione e la sicurezza del territorio. Il progetto prevede interventi di adeguamento sismico della struttura e la realizzazione di spazi moderni e funzionali per accogliere i vigili del fuoco, con l’obiettivo di garantire un servizio ancora più efficiente e tempestivo a cittadini e imprese.

Alla conferenza hanno preso parte importanti rappresentanti delle istituzioni: il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, il Capo Dipartimento Attilio Visconti, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania Emanuele Franculli, il Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, oltre a numerose autorità civili e militari della provincia.

Durante gli interventi, è stato sottolineato come San Martino Valle Caudina rappresenti un punto nevralgico e strategico, situato nel cuore tra le province di Benevento e Avellino. La nascita del nuovo distaccamento consentirà di rafforzare la presenza dei Vigili del Fuoco in un’area ad alta valenza territoriale, migliorando la risposta in caso di emergenze e calamità.

Un progetto che unisce riqualificazione, sicurezza e sviluppo, e che testimonia la sinergia tra istituzioni locali e nazionali per dare nuova vita a una struttura comunale e trasformare un problema in una vera e propria opportunità per il territorio.