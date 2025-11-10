Eccellenza Campania – Girone C: L’Ebolitana rallenta, l’Apice accorcia. Battipagliese frenata, Solofra in risalita

La 12ª giornata del Girone C di Eccellenza Campania conferma l’equilibrio in vetta, con la capolista Ebolitana Calcio 1925 che viene fermata sul 2-2 nella difficile trasferta contro il San Vito Positano 1956. Un passo falso che consente all’Apice Calcio 1964 di avvicinarsi ulteriormente: i sanniti vincono con autorità ad Angri per 3-1, riducendo il distacco a una sola lunghezza.

Passo falso, invece, per la Battipagliese, che non va oltre il 2-2 sul campo del Buccino Volcei: un risultato che rallenta la corsa dei gialloblù e li fa scivolare in terza posizione, ora a -4 dalla vetta.

Torna a muovere la classifica la Virtus Monteforte, allenata da Mr. Pellegrino Crescitelli, che supera di misura l’Agerola (1-0), mentre continua il buon momento del Città di Solofra, vittorioso in casa della Polisportiva Puglianello per 2-1, consolidando la propria presenza nella zona alta della classifica.

Da sottolineare anche il successo del Lions MM Montemiletto, guidato da Mr. Francesco Sgambati, che si impone per 1-0 sul Rossoblù Castel San Giorgio e si conferma nelle posizioni immediatamente a ridosso della zona di vertice.

Pareggio a reti bianche tra Castelpoto e Costa d’Amalfi (0-0) e tra Pro Sangiorese e Salernum Baronissi (0-0), mentre la Sanseverinese trova tre punti fondamentali nella corsa salvezza imponendosi 1-0 sul campo della Pol. Santa Maria Cilento.

RISULTATI – 12ª GIORNATA

Sabato 8 novembre

• Buccino Volcei 2–2 Battipagliese Calcio

• Lions MM Montemiletto 1–0 Rossoblù Castel San Giorgio

• Pol. Santa Maria Cilento 0–1 Sanseverinese

• Polisportiva Puglianello 1–2 Città di Solofra

• San Vito Positano 1956 2–2 Ebolitana Calcio 1925

• Virtus Monteforte 1–0 Agerola

Domenica 9 novembre

• Castelpoto 0–0 Costa d’Amalfi

• Pro Sangiorese 0–0 Salernum Baronissi

• U.S. Angri 1927 1–3 Apice Calcio 1964

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Ebolitana Calcio 1925 – 27

2. Apice Calcio 1964 – 26

3. Battipagliese Calcio – 23

4. Pro Sangiorese – 22

5. Città di Solofra – 20

6. Lions MM Montemiletto – 20

7. Agerola – 18

8. Castelpoto – 15

9. Rossoblù Castel San Giorgio – 15

10. San Vito Positano 1956 – 14

11. Costa d’Amalfi – 14

12. U.S. Angri 1927 – 14

13. Virtus Monteforte Irpino – 13

14. Polisportiva Puglianello – 12

15. Buccino Volcei – 11

16. Salernum Baronissi – 11

17. Sanseverinese – 11

18. Pol. Santa Maria Cilento – 7

PROSSIMO TURNO – 13ª GIORNATA

Sabato 15 novembre

• Rossoblù Castel San Giorgio – Città di Solofra (14:30)

• Apice Calcio 1964 – San Vito Positano 1956 (15:00)

• Salernum Baronissi – Buccino Volcei (15:00)

• Sanseverinese – Virtus Monteforte (15:00)

Domenica 16 novembre

• Agerola – Castelpoto (14:30)

• Battipagliese Calcio – Pol. Santa Maria Cilento (14:30)

• Costa d’Amalfi – Lions MM Montemiletto (14:30)

• Ebolitana Calcio 1925 – Pro Sangiorese (15:00)

• U.S. Angri 1927 – Polisportiva Puglianello (15:30)