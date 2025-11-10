Promozione Campania – Girone C: Sporting Ponte valanga, Cimitile tiene il passo. Savignanese e Ariano risalgono

La 9ª giornata del Girone C di Promozione conferma la forza dello Sporting Ponte 2019, che travolge il Lions Grotta con un impressionante 12-0 e si conferma capolista indiscussa del girone con 25 punti. Una prova senza storia, che ribadisce la qualità offensiva e l’identità della formazione ponteggiana.
Alle spalle continua a tenere il passo il Cimitile, che supera di misura l’Alta Hirpinia Sport per 1-0 e resta a -3 dalla vetta, confermandosi la principale inseguitrice nella lotta al primo posto.
Importante successo anche per il Montesarchio, che batte il Baiano per 4-0 e si rilancia dopo un avvio altalenante. Torna a muovere la classifica anche il Real San Martino V.C., che supera in casa il Real Ariano per 2-1, agganciando proprio gli avversari in graduatoria.
La Savignanese trova tre punti significativi imponendosi 2-0 sulla Marchesa 2018, mentre l’U.S. Ariano vince in trasferta sul campo del Terzigno 1964 con un netto 4-0, consolidando la propria posizione nel blocco delle squadre di alta classifica.
Si dividono la posta C.O. Passo Eclano e Vico Calcio (1-1), mentre il Saviano 1960 conquista una vittoria di peso battendo 1-0 l’Audax Cervinara 1926, in uno dei match più equilibrati del turno.
RISULTATI – 9ª GIORNATA
Sabato 8 novembre
• Montesarchio 4–0 Baiano
• Real San Martino V.C. 2–1 Real Ariano
• Savignanese 2–0 Marchesa 2018
• Sporting Ponte 2019 12–0 Lions Grotta
• Terzigno 1964 0–4 U.S. Ariano
Domenica 9 novembre
• Alta Hirpinia Sport 1–0 Cimitile
• C.O. Passo Eclano 1–1 Vico Calcio
• Saviano 1960 1–0 Audax Cervinara 1926
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Sporting Ponte 2019 – 25
2. Cimitile – 22
3. Vico Calcio – 17
4. Saviano 1960 – 17
5. U.S. Ariano – 16
6. Alta Hirpinia Sport – 16
7. Savignanese – 14
8. Real San Martino V.C. – 13
9. Real Ariano – 13
10. Montesarchio – 11
11. Lions Grotta – 10
12. Audax Cervinara 1926 – 8
13. Marchesa 2018 – 8
14. C.O. Passo Eclano – 5
15. Baiano – 3
16. Terzigno 1964 – 1 (-1 di penalità)
PROSSIMO TURNO – 10ª GIORNATA
Sabato 15 novembre
• Lions Grotta – Terzigno 1964 (14:30)
• Vico Calcio – Real San Martino V.C. (14:30)
Domenica 16 novembre
• Audax Cervinara 1926 – Alta Hirpinia Sport (14:30)
• Baiano – Saviano 1960 (14:30)
• Cimitile – C.O. Passo Eclano (14:30)
• Marchesa 2018 – Montesarchio (14:30)
• Real Ariano – Sporting Ponte 2019 (14:30)
• U.S. Ariano – Savignanese (14:30)