Grande serata di solidarietà a Roccarainola con “Azione Sorriso Onlus”

Una serata all’insegna della solidarietà, della condivisione e dell’impegno sociale quella che si è svolta ieri sera a Roccarainola, promossa dall’associazione Azione Sorriso Onlus, in collaborazione con il Ristorante Fellino e A Rumba d’ ’e Scugnizzi.

L’evento, una cena spettacolo di beneficenza, ha registrato una partecipazione sentita e calorosa, confermando ancora una volta quanto il territorio sappia rispondere con generosità alle iniziative solidali. Tra musica, spettacolo, momenti conviviali e la tradizionale tombolata, la serata si è trasformata in un’occasione concreta per unire divertimento e sostegno a progetti di aiuto.

Particolarmente significativa la presenza di don Giuseppe Parisi, che con il suo intervento ha richiamato il valore profondo della solidarietà come gesto quotidiano, capace di abbattere distanze e costruire ponti tra le persone. Le sue parole hanno dato ulteriore forza al messaggio dell’iniziativa, sottolineando l’importanza dell’impegno collettivo verso chi vive situazioni di difficoltà.

Il ricavato della serata contribuirà a sostenere le attività benefiche di Azione Sorriso Onlus, da tempo impegnata in progetti di aiuto e cooperazione, anche oltre i confini nazionali. Un’iniziativa riuscita sotto ogni punto di vista, che ha saputo coniugare festa e responsabilità sociale, lasciando nei partecipanti il segno di un’esperienza autentica e condivisa.

Un esempio concreto di come la solidarietà, quando diventa azione, possa davvero fare la differenza.