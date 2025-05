Roccabascerana si immerge nel Medioevo: oggi la rievocazione “La Rocca Longobarda” tra storia, leggende e spettacolo

Oggi, domenica 4 maggio 2025, il borgo antico di Roccabascerana si trasforma in uno scenario incantato grazie all’evento “La Rocca Longobarda”, un’imperdibile passeggiata tra storia, tradizione e magia medievale. Dalle ore 18:00 alle 21:00, il centro storico accoglie cittadini e visitatori per un viaggio nel tempo all’ombra della maestosa guglia rocciosa che domina il paese e custodisce i resti dell’antica torre di origine longobarda.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco con la partecipazione dell’Associazione Culturale “Benevento Longobarda”, propone una ricca rievocazione storica che racconta la vita quotidiana dei Longobardi con esposizioni di armi, armature, dimostrazioni di combattimento, tiro con l’arco e banchi didattici.

Il programma è pensato per coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera suggestiva: sbandieratori, giocolieri, acrobati, artisti di strada e musicisti animeranno ogni angolo del borgo, con esibizioni itineranti e momenti spettacolari, a partire dal corteo storico in abiti d’epoca che partirà dalla Chiesa di San Giorgio e Leonardo.

Non mancheranno le emozioni regalate dai “Falconieri dell’Irno” con l’esposizione di rapaci e le dimostrazioni di volo sulla terrazza del campanile. A completare l’offerta, visite guidate alla guglia rocciosa e alla Cappella del SS. Rosario, accompagnate da musica medievale eseguita dal vivo dal “Monaghan Duo”.

Il gran finale è affidato allo spettacolo “Fire Soul” a cura del gruppo “Teatro Lunatico”, previsto presso la fontana pubblica, mentre per tutta la durata della manifestazione sarà attivo lo stand gastronomico “La Locanda della Duchessa Ida”, che offrirà piatti tipici in perfetto stile medievale.

Un’attrattiva speciale sarà la visita teatralizzata “Le Janare”, prenotabile gratuitamente durante l’evento, con gruppi a numero limitato (max 25 persone) che saliranno sulla guglia in quattro turni, dalle 20:00 alle 22:00.

Un’occasione unica per vivere Roccabascerana in una dimensione sospesa tra leggenda e realtà, immersi nella suggestione di un Medioevo che torna a vivere per una notte. Un evento da non perdere per chi ama la storia, lo spettacolo e le emozioni autentiche.