RIQUALIFICAZIONE STAZIONE: IL M5S LANCIA LA PROPOSTA E LA PETIZIONE POPOLARE

A seguito dell’interpellanza della nostra portavoce in Parlamento, Carmela Auriemma, il Ministero dei Trasporti ha aperto a un tavolo di confronto: vogliamo presentarci con il sostegno della città attraverso una raccolta firme già attiva.
I punti chiave della proposta sono: una tramvia Acerra-Napoli per studenti, lavoratori e famiglie, con il superamento dei passaggi a livello; un Polmone Verde con una greenway ciclopedonale fino a Napoli; e un museo dedicato alla storia di Acerra e Suessula.
L’obiettivo è creare una visione strategica che unisca mobilità intelligente, tutela dell’ambiente e valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale. La stazione di Acerra, inaugurata nel 1843, è un pezzo di storia che non possiamo permettere venga cancellato.
È possibile firmare la petizione online o presso i nostri banchetti in città. Invitiamo la cittadinanza a partecipare all’evento di sabato per discutere insieme il futuro della nostra stazione.
Movimento 5 Stelle Acerra