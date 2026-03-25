Avellino, cadono calcinacci da un edificio in via Mancini: paura nel centro cittadino

Momenti di apprensione nel cuore di Avellino, dove nel tardo pomeriggio si è verificata la caduta di calcinacci da un antico edificio situato in via Mancini, a pochi passi dal centralissimo Corso Vittorio Emanuele II, uno dei principali punti di riferimento della città.

L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione di residenti e passanti, preoccupati per la sicurezza in una zona particolarmente frequentata. Fortunatamente, al momento, non si registrano feriti, ma la situazione ha richiesto un tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.

I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, delimitandola con transenne e nastro segnaletico, e a rimuovere le parti pericolanti. Contestualmente sono stati avviati i rilievi tecnici per verificare lo stato dell’edificio e accertare l’eventuale presenza di ulteriori criticità strutturali.

L’intervento ha avuto inevitabili ripercussioni sulla viabilità cittadina. La chiusura temporanea di via Mancini, importante arteria di collegamento nelle immediate vicinanze del corso principale, ha causato rallentamenti e deviazioni del traffico, con disagi per automobilisti e pedoni.

Resta alta l’attenzione sulla sicurezza degli edifici nel centro storico, mentre si attendono gli esiti delle verifiche per stabilire eventuali ulteriori interventi. Intervento dei Vigili del Fuoco in via Mancini ad Avellino (foto: Otto Pagine)