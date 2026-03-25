Basket – Si ferma la corsa: Avellino cade a Forlì, ma lotta fino all’ultimo possesso

I biancoverdi interrompono la striscia di sei vittorie consecutive: decisivo il break nel terzo quarto, finale punto a punto ma non basta

Si ferma a Forlì la striscia dell’Unicusano Avellino Basket, che dopo sei vittorie consecutive cade all’Unieuro Arena 73-71 al termine di una partita combattuta, intensa e decisa nei dettagli. I biancoverdi giocano, lottano, restano sempre dentro la gara, ma pagano caro gli errori ai liberi e alcuni possessi gestiti male nel momento chiave. Alla fine festeggia Forlì, spinta dall’esperienza e da un terzo quarto che indirizza il match.

L’avvio è di quelli giusti per Avellino. Ritmo alto, buone soluzioni offensive e subito vantaggio: i biancoverdi toccano il +7 e sembrano avere il controllo della gara. Poi però arrivano i primi passaggi a vuoto, Forlì alza l’intensità e piazza il primo controbreak, riportando la partita in equilibrio. Il primo quarto resta nelle mani degli irpini, ma il segnale è chiaro: sarà battaglia.

Nel secondo periodo la gara si fa più sporca, meno fluida. Forlì trova punti pesanti con Pepe e Aradori, mentre Avellino perde un po’ di ritmo offensivo. Si gioca punto a punto, senza strappi veri. I biancoverdi tengono, resistono, e vanno all’intervallo avanti di misura. È una partita aperta, senza padroni.

La svolta arriva nel terzo quarto. La gara si spezza, si alza il livello fisico e soprattutto si accende Aradori. Dodici punti quasi consecutivi cambiano l’inerzia del match: Forlì prende fiducia, il pubblico si accende e Avellino si ritrova a inseguire. È il momento decisivo, quello che sposta gli equilibri.

Nell’ultimo quarto Avellino prova a rientrare. Lo fa con carattere, con un quintetto più leggero e dinamico, accorciando fino al -2 negli ultimi due minuti. La partita torna viva, aperta, ma i dettagli fanno la differenza: qualche errore di troppo, un tiro che non entra, un possesso non sfruttato. Anche Forlì sbaglia dalla lunetta, ma i biancoverdi non riescono a completare la rimonta. L’ultimo tiro non trova il fondo della retina e la sirena chiude i giochi.

Finisce 73-71. Una sconfitta che pesa per il risultato, ma che conferma la competitività della squadra di Di Carlo. Avellino c’è, resta dentro le partite, ma stavolta paga i dettagli e soprattutto il break subito nel terzo periodo.

Ora si volta pagina. Domenica un’altra trasferta, un altro banco di prova: al PalaDozza contro la Fortitudo serviranno lucidità, energia e continuità.

Il tabellino

UNIEURO FORLÌ – UNICUSANO AVELLINO BASKET 73-71

Parziali: 18-19; 15-15; 26-16; 14-21

UNIEURO FORLÌ: Bossi 11, Pepe 10, Harper 14, Gaspardo 9, Stephens 9, Tavernelli, Aradori 16, Masciadri, Gazzotti 1, Pinza 3.

All.: Martino

UNICUSANO AVELLINO BASKET: Zerini 7, Lewis 14, Jurkatamm, Chandler 5, Mussini 10, Grande 13, Donati, Pini 3, Pullazi 3, Dell’Agnello 14, Fresno 2.

All.: Di Carlo

Arbitri: Grappasonno (Lanciano), Berlangieri (Trezzano sul Naviglio), Bartolini (Fano)