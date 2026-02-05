Regione Campania, Buonajuto eletto presidente Commissione Affari Istituzionali “Incarico di responsabilità che mi inorgoglisce. Dinamiche interne a partiti non prevalgano su necessità cittadini”

“Questa mattina sono stato eletto presidente della Prima Commissione, un ruolo che mi inorgoglisce e che affronto con la piena consapevolezza della responsabilità che questo incarico comporta. Il mio lavoro sarà improntato alla piena serietà e autonomia, nell’esclusivo interesse dei cittadini campani” dichiara Ciro Buonajuto al termine dell’elezione a Presidente della Commissione Affari Istituzionali della Regione Campania. “Spero vivamente che le dinamiche interne ai partiti, che fino ad ora hanno indirizzato ogni decisione, non prevalgano sulla necessità di affrontare i problemi strutturali che attanagliano la Regione Campania – dalla sanità ai trasporti, dalle politiche sociali alle infrastrutture – e che richiedono interlocutori seri e affidabili. Serve un metodo di lavoro condiviso da tutti, fondato sulla chiarezza e sul rispetto degli impegni. È su questo terreno che si misura la credibilità della politica, non sulle mere distribuzioni di incarichi”.