Campania, il MoVimento 5 Stelle augura buon lavoro ai nuovi presidenti e vicepresidenti di commissione del Consiglio regionale

“Desideriamo rivolgere un sentito in bocca al lupo a Elena Vignati, nominata vicepresidente della Commissione Turismo, Lavoro e Impresa, a Raffaele Aveta, nuovo presidente della Commissione Agricoltura, e a Salvatore Flocco, presidente della Commissione Ambiente.

Siamo certi che Elena, Raffaele e Salvatore, con la loro passione, competenza e dedizione, sapranno onorare al meglio il nuovo incarico, lavorando con serietà per il bene della nostra Regione e per affrontare con visione e concretezza le sfide che ci attendono in ambiti centrali come il lavoro, l’ambiente, l’impresa e l’agricoltura.

Il MoVimento 5 Stelle continuerà a dare il proprio contributo con spirito costruttivo, per costruire una Campania più giusta, verde e vicina ai bisogni dei cittadini”.