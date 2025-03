Regionali Campania, Manfredi esclude la candidatura: “Resto sindaco di Napoli”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha confermato la sua volontà di non candidarsi alla presidenza della Regione Campania nelle prossime elezioni. “Fa piacere sapere di godere della fiducia dei cittadini, ma il mio impegno è totalmente rivolto a Napoli. Voglio portare a termine il progetto di crescita che abbiamo avviato”, ha dichiarato Manfredi, mettendo così fine alle voci su una sua possibile candidatura.

Le tensioni nel centrosinistra

Le dichiarazioni del primo cittadino arrivano in un momento delicato per il Partito Democratico campano, diviso tra chi sostiene la riconferma di Vincenzo De Luca e chi, invece, punta su un nuovo candidato. La spaccatura all’interno del partito potrebbe influenzare le prossime strategie elettorali e la scelta del candidato ufficiale per le regionali.

Il ruolo di Manfredi nel dibattito politico

Già in passato il nome di Manfredi era stato accostato alla corsa per la presidenza della Regione, ma la sua recente nomina alla guida dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha rafforzato il suo ruolo di amministratore locale. Il sindaco ha ribadito l’importanza di un centrosinistra unito, sottolineando la necessità di individuare un candidato condiviso per evitare divisioni che potrebbero favorire gli avversari politici.

Napoli al centro del suo mandato

Con questa scelta, Manfredi conferma il suo impegno a portare avanti le iniziative per il rilancio di Napoli, concentrandosi sui progetti in corso per la città. Il suo obiettivo resta quello di garantire stabilità amministrativa e proseguire il lavoro avviato per lo sviluppo del capoluogo campano.