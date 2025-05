Regionali 2025, De Luca attacca: “Campania non sia merce di scambio per i disoccupati della politica”

NAPOLI – Tono acceso e parole nette da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha colto l’occasione della presentazione dei dati sul monitoraggio delle liste d’attesa sanitarie per lanciare un duro affondo in vista delle elezioni regionali del 2025. Al centro del suo intervento, la difesa del lavoro compiuto in ambito sanitario e una critica esplicita alla cosiddetta “politica politicante”.

“Abbiamo costruito, con sacrificio e determinazione, un sistema sanitario che oggi mostra dati concreti. Questo lavoro sarà tutelato e non permetteremo che venga ostacolato o svenduto per giochi di potere – ha dichiarato De Luca –. Chi pensa di usare la Campania come merce di scambio per sistemare i disoccupati della politica si sbaglia di grosso”.

Nel mirino del governatore, senza mai nominarlo direttamente, l’ex presidente della Camera Roberto Fico, da tempo considerato uno dei papabili candidati alla presidenza della Regione per il centrosinistra in quota Movimento 5 Stelle.

“Qui si confronteranno due visioni: quella di chi lavora ogni giorno per dare risposte concrete alla gente, e quella di chi vive di slogan, chiacchiere e improvvisazione – ha aggiunto De Luca –. La Campania è parte integrante del Paese, non un territorio dimenticato. E non permetteremo che venga trattata come una periferia da colonizzare da chi nemmeno conosce la realtà che vorrebbe governare”.

Infine, un monito: “Il cammino intrapreso va avanti, senza arretramenti. Difenderemo ogni passo fatto con le unghie e con i denti. Nessuna retromarcia, a qualunque costo”. Parole che confermano il clima rovente in vista della prossima tornata elettorale e che aprono una nuova fase di scontro politico in Campania.