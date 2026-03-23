Referendum sulla giustizia, exit poll alla chiusura dei seggi: testa a testa tra Sì e No

Exit poll: equilibrio tra Sì e No
Secondo le prime rilevazioni effettuate su un campione di circa 40mila schede, il risultato appare in bilico:
- Sì tra il 47% e il 51%
- No tra il 49% e il 53%
Un quadro che evidenzia un vero e proprio testa a testa, con un margine di errore stimato tra ±2%, che rende impossibile, allo stato attuale, individuare un vincitore certo
Un risultato ancora tutto da decifrare
La forbice dei dati conferma come il voto sia stato combattuto fino all’ultimo. La distanza tra le due opzioni rientra pienamente nel margine statistico, lasciando aperto qualsiasi scenario.
Sarà quindi necessario attendere lo scrutinio ufficiale per comprendere:
- quale orientamento prevarrà
- e con quale scarto
Affluenza e quorum: il vero nodo
Resta centrale anche il tema dell’affluenza. Come già emerso durante la giornata di domenica, la partecipazione non ha registrato picchi particolarmente elevati.
Il raggiungimento del quorum del 50% +1 degli aventi diritto sarà quindi determinante per la validità del referendum.
Attesa per i dati ufficiali
Gli exit poll rappresentano solo una prima indicazione. Il risultato definitivo arriverà con:
- lo scrutinio delle schede
- la comunicazione ufficiale del Ministero dell’Interno
Solo allora si potrà capire se il referendum produrrà effetti concreti o resterà privo di validità per mancato quorum.
Italia divisa
Il quadro che emerge è quello di un Paese diviso, con posizioni contrapposte e un equilibrio che riflette un dibattito ancora aperto sul tema della giustizia.
Le prossime ore saranno decisive per conoscere l’esito finale di una consultazione che si conferma tra le più incerte degli ultimi anni.