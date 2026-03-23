Altavilla Irpina (AV) – Epatite A, il sindaco firma ordinanza urgente.

A seguito delle indicazioni della Regione Campania e dell’ASL di Avellino, e alla luce di alcuni casi di epatite A segnalati, il sindaco Mario Vanni ha firmato il 21 marzo un’ordinanza con misure di prevenzione a tutela della salute pubblica.

«Abbiamo ritenuto necessario adottare misure urgenti per tutelare la salute della nostra comunità», spiega il primo cittadino. L’ordinanza dispone il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi su tutto il territorio comunale, con una raccomandazione estesa anche all’ambito domestico. «Invito tutti a evitare il consumo anche in casa», sottolinea Vanni.

Il provvedimento è legato ai rischi di trasmissione dell’epatite A attraverso alimenti contaminati, in particolare i prodotti ittici non cotti. «È fondamentale adottare comportamenti responsabili», aggiunge il sindaco, invitando i cittadini a rispettare le norme igienico-sanitarie e le corrette modalità di acquisto, conservazione e consumo degli alimenti.

L’ordinanza resterà in vigore fino a nuove valutazioni da parte dell’ASL. «Confido nel senso di responsabilità di ciascuno: la collaborazione di tutti è essenziale per proteggere la salute pubblica», conclude Vanni.