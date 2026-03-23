Referendum sulla giustizia, affluenza in crescita: Baianese e Vallo di Lauro rispondono, oggi si vota fino alle 15

23/03/2026 binews.it AVELLA, EVIDENZA, IRPINIA, LAURO e dintorni 0

Referendum sulla giustizia, affluenza in crescita: Baianese e Vallo di Lauro rispondono, oggi si vota fino alle 15

rima giornata di voto archiviata per il referendum sulla giustizia, e nei comuni dell’Irpinia arrivano segnali incoraggianti sul fronte dell’affluenza. I seggi resteranno aperti anche oggi, lunedì, fino alle ore 14, quando si chiuderà definitivamente la consultazione.

Baianese: partecipazione stabile tra il 35% e il 40%

Nel Baianese, l’affluenza registrata alla chiusura dei seggi di domenica evidenzia una partecipazione complessivamente omogenea.

Tra i dati più significativi:

  • Baiano: 38,77%
  • Sirignano: 38,89%
  • Sperone: 39,12%
  • Quadrelle: 38,72%
  • Avella: 35,47%
  • Mugnano del Cardinale: 35,20%

Il territorio mostra dunque una buona mobilitazione, con percentuali allineate e senza particolari cali tra i vari centri.

Vallo di Lauro: Lauro oltre il 43%, buoni segnali in tutta l’area

Nel Vallo di Lauro, l’affluenza appare leggermente più dinamica, con alcune punte rilevanti.

In evidenza:

  • Lauro: 43,11%
  • Quindici: 38,73%
  • Pago del Vallo di Lauro: 38,51%
  • Taurano: 37,71%
  • Domicella: 37,26%
  • Marzano di Nola: 34,60%
  • Moschiano: 31,68%

Il dato di Lauro rappresenta uno dei più alti dell’intera area, segnale di un forte coinvolgimento dell’elettorato locale sul tema referendario.

Il quadro generale: Avellino sfiora il 47%

A livello provinciale, il dato del capoluogo Avellino si attesta al 46,75%, tra i più alti registrati alla chiusura della prima giornata.

Percentuali elevate anche in altri comuni, tra cui:

  • Pratola Serra: 48,14%
  • Venticano: 47,82%
  • Cesinali: 47,61%

Ultime ore per votare

Oggi, lunedì, è l’ultima occasione per partecipare al referendum sulla giustizia. I seggi resteranno aperti fino alle ore 15.

Sarà decisiva la partecipazione delle ultime ore per determinare l’affluenza finale e verificare il raggiungimento del quorum.