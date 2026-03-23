Referendum sulla giustizia, affluenza in crescita: Baianese e Vallo di Lauro rispondono, oggi si vota fino alle 15

rima giornata di voto archiviata per il referendum sulla giustizia, e nei comuni dell’Irpinia arrivano segnali incoraggianti sul fronte dell’affluenza. I seggi resteranno aperti anche oggi, lunedì, fino alle ore 14, quando si chiuderà definitivamente la consultazione.
Baianese: partecipazione stabile tra il 35% e il 40%
Nel Baianese, l’affluenza registrata alla chiusura dei seggi di domenica evidenzia una partecipazione complessivamente omogenea.
Tra i dati più significativi:
- Baiano: 38,77%
- Sirignano: 38,89%
- Sperone: 39,12%
- Quadrelle: 38,72%
- Avella: 35,47%
- Mugnano del Cardinale: 35,20%
Il territorio mostra dunque una buona mobilitazione, con percentuali allineate e senza particolari cali tra i vari centri.
Vallo di Lauro: Lauro oltre il 43%, buoni segnali in tutta l’area
Nel Vallo di Lauro, l’affluenza appare leggermente più dinamica, con alcune punte rilevanti.
In evidenza:
- Lauro: 43,11%
- Quindici: 38,73%
- Pago del Vallo di Lauro: 38,51%
- Taurano: 37,71%
- Domicella: 37,26%
- Marzano di Nola: 34,60%
- Moschiano: 31,68%
Il dato di Lauro rappresenta uno dei più alti dell’intera area, segnale di un forte coinvolgimento dell’elettorato locale sul tema referendario.
Il quadro generale: Avellino sfiora il 47%
A livello provinciale, il dato del capoluogo Avellino si attesta al 46,75%, tra i più alti registrati alla chiusura della prima giornata.
Percentuali elevate anche in altri comuni, tra cui:
- Pratola Serra: 48,14%
- Venticano: 47,82%
- Cesinali: 47,61%
Ultime ore per votare
Oggi, lunedì, è l’ultima occasione per partecipare al referendum sulla giustizia. I seggi resteranno aperti fino alle ore 15.
Sarà decisiva la partecipazione delle ultime ore per determinare l’affluenza finale e verificare il raggiungimento del quorum.