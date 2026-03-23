Mugnano del Cardinale festeggia Annarita Fusco: 18 anni tra emozione e amore di famiglia

Un traguardo importante, carico di significato ed emozione: Annarita Fusco, di Mugnano del Cardinale, ha celebrato il suo 18° compleanno circondata dall’affetto dei suoi genitori, che hanno voluto dedicarle parole profonde e toccanti per questo giorno speciale.

Tra i momenti più emozionanti della giornata, la lettera scritta dalla mamma, un messaggio ricco di ricordi, orgoglio e amore incondizionato:

*“Ciao amore mio.

Oggi è un giorno speciale… il tuo 18° compleanno.

Come ogni anno ripercorro le fasi della tua nascita.

Ricordo la gioia provata quando ti ho stretto tra le braccia. Ho visto chiaramente nei tuoi grandi occhi neri quello spirito da guerriera. Quella luce che è cresciuta insieme a te. Quella determinazione che ti ha permesso di raggiungere mete sempre più alte. Hai esplorato la vita audacemente. Sei stata sempre spiccatamente te stessa. Trascorrerai questo momento lontano da me.

Questa lontananza sarà solo fisica. Non cessare mai che il tuo richiamo rimanga inascoltato. Non dubitare mai del mio amore, quello di ieri, di oggi e per sempre. Sei l’altra me. Sei la mia adorata bambina che oggi, giovane donna, mi tiene per mano.

Auguri dalla tua mamma.”*

Parole che raccontano un legame speciale, fatto di presenza anche nella distanza, di crescita condivisa e di un amore che non conosce tempo.

Ai messaggi della mamma si uniscono gli auguri del papà e di tutta la famiglia, orgogliosi della giovane donna che Annarita è diventata.

Un compleanno che segna l’ingresso nella maggiore età, ma anche un nuovo inizio, accompagnato da affetto, valori e sogni da realizzare.

Auguri Annarita, per questo importante traguardo e per tutto ciò che verrà.