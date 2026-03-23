Referendum sulla giustizia, affluenza in provincia di Napoli: nell’area nolana dati sopra la media, oggi seggi aperti fino alle 15

Prima giornata di voto archiviata per il referendum sulla giustizia in provincia di Napoli. Alla chiusura dei seggi di domenica, l’affluenza si attesta su valori medi, con differenze tra territori. Tra le aree più dinamiche emerge quella nolana, dove la partecipazione risulta in diversi casi superiore alla media.
Le operazioni di voto proseguono oggi, lunedì, fino alle ore 15.
Napoli città: affluenza attorno al 38%
Nel capoluogo Napoli, l’affluenza si ferma al 37,19%, con un aggiornamento successivo che porta il dato al 38,38%.
Un risultato in linea con la media provinciale, ma inferiore rispetto ad alcune aree più partecipative.
Area nolana: partecipazione sostenuta e diffusa
Particolarmente interessante il dato dell’area nolana, dove si registra una partecipazione solida e abbastanza uniforme.
Tra i comuni principali:
- Nola: 39,38%
- Marigliano: 39,54%
- Mariglianella: 40,51%
- Camposano: 37,25%
- Cimitile: 37,82%
- Casamarciano: 38,65%
- Comiziano: 38,94%
- Saviano: 38,68%
- San Paolo Bel Sito: 43,52%
- Scisciano: 44,41%
- Carbonara di Nola: 39,08%
Spiccano in particolare i dati di Scisciano e San Paolo Bel Sito, che superano il 43%, collocandosi tra i più alti dell’intera provincia.
Nel complesso, l’area nolana si conferma tra le più partecipative, con molti comuni stabilmente sopra il 38-40%.
Il resto della provincia: dati più variabili
Al di fuori dell’area nolana, l’affluenza appare più disomogenea.
Tra i comuni con percentuali più basse:
- Afragola: 27,67%
- Sant’Antimo: 29,16%
- Pimonte: 27,81%
Mentre tra quelli con maggiore partecipazione:
- Portici: 46,61%
- San Giorgio a Cremano: 45,54%
- Pomigliano d’Arco: 43,79%
Oggi l’ultima giornata di voto
Ultime ore decisive per il referendum sulla giustizia: i seggi resteranno aperti oggi fino alle ore 15.
Sarà il dato finale a chiarire il livello complessivo di partecipazione e l’eventuale raggiungimento del quorum, con l’area nolana che, già dalla prima giornata, si candida a essere tra le più attive della provincia.